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23.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: The Wendys stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

The Wendys öffnet voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 24 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,164 USD je Aktie gegenüber 0,290 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 545,1 Millionen USD aus – eine Minderung von 2,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte The Wendys einen Umsatz von 560,9 Millionen USD eingefahren.

Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,570 USD je Aktie, gegenüber 0,850 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 2,20 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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