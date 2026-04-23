Erste Schätzungen: The Wendys zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

The Wendys präsentiert in der voraussichtlich am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

27 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,097 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 48,95 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 19 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 519,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 523,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 29 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,578 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,850 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,20 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,18 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at