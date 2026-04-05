Erste Schätzungen: Theon International präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Theon International wird voraussichtlich am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,436 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 EUR je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 26,19 Prozent auf 163,7 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 129,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,15 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,940 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 443,6 Millionen EUR, gegenüber 352,4 Millionen EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at