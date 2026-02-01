Erste Schätzungen: Theon International verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Theon International lässt sich voraussichtlich am 16.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Theon International die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,436 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,400 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 23,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 160,8 Millionen EUR gegenüber 129,8 Millionen EUR im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,13 EUR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,940 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 441,3 Millionen EUR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 352,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at