Thermo Fisher Scientific Aktie

WKN: 857209 / ISIN: US8835561023

14.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Thermo Fisher Scientific legt Quartalsergebnis vor

Thermo Fisher Scientific stellt voraussichtlich am 29.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 20 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,45 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,78 USD je Aktie vermeldet.

18 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,90 Prozent auf 11,95 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 25 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 22,74 USD, gegenüber 16,53 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 44,29 Milliarden USD im Vergleich zu 42,88 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

