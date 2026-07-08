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08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Thermo Fisher Scientific öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Thermo Fisher Scientific wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

21 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,72 USD gegenüber 4,28 USD im Vorjahresquartal.

19 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent auf 11,71 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,86 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 27 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 24,86 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 17,74 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt von insgesamt 47,77 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 44,56 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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