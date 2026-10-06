06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Thermo Fisher Scientific stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Thermo Fisher Scientific stellt voraussichtlich am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 20 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,41 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Thermo Fisher Scientific 4,27 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Thermo Fisher Scientific im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 11,95 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 7,47 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 25,11 USD, gegenüber 17,74 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 24 Analysten auf durchschnittlich 47,88 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 44,56 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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