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08.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Thermo Fisher Scientific zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Thermo Fisher Scientific lässt sich voraussichtlich am 23.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Thermo Fisher Scientific die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

21 Analysten schätzen, dass Thermo Fisher Scientific für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,25 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,98 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 19 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 4,80 Prozent auf 10,86 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Thermo Fisher Scientific noch 10,36 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 24,58 USD, während im vorherigen Jahr noch 17,74 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,92 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 44,56 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

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