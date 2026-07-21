Thinkific Labs Aktie
WKN DE: A4177C / ISIN: CA8841213025
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Thinkific Labs veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Thinkific Labs wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Thinkific Labs für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,020 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 4 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 18,5 Millionen USD, was einem Umsatz von 25,1 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,053 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,030 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 74,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 102,3 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.at
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