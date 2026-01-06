Erste Schätzungen: Third Coast Bancshares legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Third Coast Bancshares äußert sich voraussichtlich am 21.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,910 USD aus. Im letzten Jahr hatte Third Coast Bancshares einen Gewinn von 0,790 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 39,97 Prozent auf 53,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Third Coast Bancshares noch 88,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,68 USD, gegenüber 2,78 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 205,7 Millionen USD im Vergleich zu 339,0 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at