Erste Schätzungen: Third Coast Bancshares präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Third Coast Bancshares lädt voraussichtlich am 22.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,898 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Third Coast Bancshares in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,39 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 62,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 91,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,79 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 250,8 Millionen USD, gegenüber 367,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at