Third Coast Bancshares Aktie
WKN DE: A3C7DT / ISIN: US88422P1093
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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Third Coast Bancshares zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Third Coast Bancshares stellt voraussichtlich am 21.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,996 USD gegenüber 1,03 USD im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 30,49 Prozent auf 66,8 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 96,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,99 USD, gegenüber 3,79 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 258,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 367,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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