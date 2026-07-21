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WKN: 887915 / ISIN: JP3539250005

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: THK informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

THK wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 79,04 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte THK 29,97 JPY je Aktie eingenommen.

THK soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,93 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 17,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 267,23 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -618,660 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 294,49 Milliarden JPY, gegenüber 240,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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