Erste Schätzungen: THK präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

THK wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 48,03 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 10,20 JPY je Aktie vermeldet.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 87,63 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei THK für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 90,88 Milliarden JPY aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 96,52 JPY, gegenüber 85,17 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 360,50 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 352,76 Milliarden JPY erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at