Thomson Reuters Aktie

Thomson Reuters

WKN DE: A3EETN / ISIN: CA8849038085

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Thomson Reuters gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Thomson Reuters lässt sich voraussichtlich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Thomson Reuters die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,49 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 18,13 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,82 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 4,78 Prozent auf 2,80 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,67 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

15 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,46 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 6,70 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 10,45 Milliarden CAD, gegenüber 9,94 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at


Börse aktuell - Live Ticker

Entspannung im Grönland-Streit: ATX auf Rekordhoch -- DAX legt kräftig zu -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich aufwärts. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

