Thomson Reuters Aktie
WKN DE: A426HV / ISIN: CA8849038812
|
21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Thomson Reuters gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Thomson Reuters präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,34 CAD je Aktie gegenüber 0,960 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Thomson Reuters 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,68 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Thomson Reuters 2,47 Milliarden CAD umsetzen können.
17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,13 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,67 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,27 Milliarden CAD, gegenüber 10,45 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Thomson Reuters Corp Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Thomson Reuters gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
16.07.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15.07.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 verliert am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
15.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 gibt mittags nach (finanzen.at)
|
15.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 beginnt Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
13.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich (finanzen.at)