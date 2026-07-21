Erste Schätzungen: Thomson Reuters gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Thomson Reuters präsentiert voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,34 CAD je Aktie gegenüber 0,960 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Thomson Reuters 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,68 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Thomson Reuters 2,47 Milliarden CAD umsetzen können.

17 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 6,13 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,67 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,27 Milliarden CAD, gegenüber 10,45 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at