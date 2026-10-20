Thomson Reuters Aktie

Thomson Reuters für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A426HV / ISIN: CA8849038812

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Thomson Reuters stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Thomson Reuters lässt sich voraussichtlich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Thomson Reuters die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,27 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Thomson Reuters noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 CAD in den Büchern gestanden.

Thomson Reuters soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,67 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,45 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,23 CAD aus. Im Vorjahr waren 4,67 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 11,37 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 10,45 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Thomson Reuters Corp Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Thomson Reuters Corp Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Thomson Reuters Corp Registered Shs 99,65 3,32% Thomson Reuters Corp Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen