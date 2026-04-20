Erste Schätzungen: Thomson Reuters zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Thomson Reuters stellt voraussichtlich am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 1,62 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,38 CAD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 10 Analysten einen Zuwachs von 2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,80 Milliarden CAD gegenüber 2,73 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,03 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,67 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,03 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,45 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at