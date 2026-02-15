Erste Schätzungen: ThredUp A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ThredUp A präsentiert voraussichtlich am 02.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,040 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei ThredUp A noch ein Verlust pro Aktie von -0,190 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll ThredUp A 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 77,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ThredUp A 67,3 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,160 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,590 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 308,3 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 260,0 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at