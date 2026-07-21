ThredU a Aktie
WKN DE: A2QR0C / ISIN: US88556E1029
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: ThredUp A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ThredUp A stellt voraussichtlich am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass ThredUp A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,028 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 77,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei ThredUp A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 90,3 Millionen USD aus.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,093 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,170 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 354,9 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 310,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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