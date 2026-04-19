Erste Schätzungen: ThredUp A präsentiert Quartalsergebnisse

ThredUp A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 04.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,051 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ThredUp A noch -0,040 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 12,46 Prozent auf 80,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte ThredUp A noch 71,3 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,117 USD aus. Im Vorjahr waren -0,170 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 352,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 310,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at