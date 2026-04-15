Thryv Holdings Aktie
WKN DE: A2QC2D / ISIN: US8860292064
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Thryv gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Thryv wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,063 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 161,7 Millionen USD gegenüber 181,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,110 USD im Vergleich zu 0,010 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 619,1 Millionen USD, gegenüber 785,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Thryv Holdings Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Thryv gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Thryv zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Thryv verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Thryv gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Thryv Holdings Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Thryv Holdings Inc Registered Shs
|3,09
|4,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.