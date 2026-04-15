Erste Schätzungen: Thryv gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Thryv wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,063 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,220 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten eine Verringerung von 10,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 161,7 Millionen USD gegenüber 181,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,110 USD im Vergleich zu 0,010 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 619,1 Millionen USD, gegenüber 785,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at