Erste Schätzungen: Thryv verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Thryv lässt sich voraussichtlich am 26.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Thryv die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,176 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Thryv noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 191,3 Millionen USD gegenüber 186,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,394 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,000 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 784,6 Millionen USD, gegenüber 824,2 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at