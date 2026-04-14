Thule Group AB Aktie
WKN DE: A12FTD / ISIN: SE0006422390
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Thule Group AB zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Thule Group AB präsentiert voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 2,65 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,46 SEK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 3,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,57 Milliarden SEK gegenüber 2,66 Milliarden SEK im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,80 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,33 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,61 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 10,43 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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