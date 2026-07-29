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WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: ThyssenKrupp informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

ThyssenKrupp wird sich voraussichtlich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass ThyssenKrupp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,029 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,510 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll ThyssenKrupp in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,51 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 9,56 Milliarden USD im Vergleich zu 9,24 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,333 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,830 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 36,98 Milliarden USD, gegenüber 36,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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