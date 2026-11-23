ThyssenKrupp stellt voraussichtlich am 08.12.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,017 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,20 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll ThyssenKrupp 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 8,73 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 9,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte ThyssenKrupp 9,67 Milliarden USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,697 USD je Aktie, gegenüber 0,830 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 36,00 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 36,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net