Erste Schätzungen: thyssenkrupp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

thyssenkrupp gibt voraussichtlich am 12.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,040 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp -0,080 EUR je Aktie verloren.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 8,15 Milliarden EUR – das wäre ein Zuwachs von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,83 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,266 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,750 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 33,08 Milliarden EUR aus, nachdem im Vorjahr 32,84 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at