Erste Schätzungen: thyssenkrupp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Mit diesen Kennzahlen rechnen Analysten für die thyssenkrupp-Bilanz.

thyssenkrupp präsentiert voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,040 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp 0,250 EUR je Aktie eingenommen.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 8,13 Milliarden EUR gegenüber 8,58 Milliarden EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,21 Prozent.

Insgesamt erwarten 10 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,049 EUR je Aktie, gegenüber 0,750 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 10 Analysten durchschnittlich auf 32,60 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 32,84 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at