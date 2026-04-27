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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: thyssenkrupp nucera mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

thyssenkrupp nucera stellt voraussichtlich am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,145 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei thyssenkrupp nucera noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 52,71 Prozent auf 102,2 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 216,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,219 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,040 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 530,3 Millionen EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 845,2 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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