Erste Schätzungen: thyssenkrupp nucera stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

thyssenkrupp nucera öffnet voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,005 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 92,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,070 EUR erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 148,0 Millionen EUR aus – eine Minderung von 43,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte thyssenkrupp nucera einen Umsatz von 262,0 Millionen EUR eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,013 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,040 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 555,7 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 845,2 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at