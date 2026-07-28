thyssenkrupp nucera Aktie
WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001
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28.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: thyssenkrupp nucera stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
thyssenkrupp nucera wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,020 EUR. Das entspräche einem Verlust von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,010 EUR erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 41,58 Prozent auf 107,5 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 184,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,347 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,040 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 495,2 Millionen EUR, gegenüber 845,2 Millionen EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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