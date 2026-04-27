Erste Schätzungen: ThyssenKrupp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

ThyssenKrupp veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,047 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ThyssenKrupp ein EPS von 0,260 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll ThyssenKrupp in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 9,54 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 9,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,110 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,830 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 38,21 Milliarden USD, gegenüber 36,25 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at