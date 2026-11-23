thyssenkrupp legt die Bilanz offen. Was Experten in Aussicht stellen.

thyssenkrupp wird voraussichtlich am 08.12.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,015 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7,92 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Minus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,28 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,546 EUR im Vergleich zu 0,750 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 32,40 Milliarden EUR, gegenüber 32,84 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net