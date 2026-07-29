Erste Schätzungen: thyssenkrupp stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

thyssenkrupp lädt voraussichtlich am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,025 EUR gegenüber -0,450 EUR im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 8,38 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,15 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,302 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,750 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 32,19 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 32,84 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.at