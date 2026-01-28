ThyssenKrupp Aktie
WKN DE: A14RS4 / ISIN: US88629Q2075
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: ThyssenKrupp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
ThyssenKrupp wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,046 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 13,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 9,48 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 8,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,197 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,830 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,28 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 36,25 Milliarden USD waren.
