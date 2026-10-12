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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TietoEnator gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

TietoEnator stellt voraussichtlich am 27.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 7 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,381 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,590 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 400,8 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 11,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 454,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,70 EUR, gegenüber -1,190 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 1,72 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,85 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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