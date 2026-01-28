Erste Schätzungen: TietoEnator mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

TietoEnator präsentiert in der voraussichtlich am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 10 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,373 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei TietoEnator noch ein Verlust pro Aktie von -1,410 EUR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 32,73 Prozent auf 470,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte TietoEnator noch 698,7 Millionen EUR umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,30 EUR im Vergleich zu -0,530 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 1,86 Milliarden EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 2,80 Milliarden EUR.

Redaktion finanzen.at