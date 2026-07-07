Erste Schätzungen: TietoEnator präsentiert Quartalsergebnisse

TietoEnator wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 0,313 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,290 EUR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 434,8 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 463,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,68 EUR, gegenüber -1,190 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 1,76 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,85 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at