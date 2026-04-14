TietoEnator Aktie

TietoEnator für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870798 / ISIN: FI0009000277

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: TietoEnator verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

TietoEnator stellt voraussichtlich am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,346 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte TietoEnator -0,680 EUR je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,48 Prozent auf 454,4 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte TietoEnator noch 470,8 Millionen EUR umgesetzt.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,55 EUR je Aktie, gegenüber -1,190 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 1,78 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 1,85 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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