Tilly' a Aktie
WKN DE: A1JXJK / ISIN: US8868851028
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17.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Tillys A legt Quartalsergebnis vor
Tillys A wird voraussichtlich am 02.12.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,090 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,050 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,25 Prozent auf 152,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Tillys A noch 139,6 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,195 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,580 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 601,5 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 553,6 Millionen USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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