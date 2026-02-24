Tilly' a Aktie
Erste Schätzungen: Tillys A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Tillys A lässt sich voraussichtlich am 11.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Tillys A die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,150 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 148,7 Millionen USD – ein Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tillys A 147,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,820 USD, während im vorherigen Zeitraum noch -1,540 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 547,2 Millionen USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 569,5 Millionen USD waren.
