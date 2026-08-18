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WKN DE: A1JXJK / ISIN: US8868851028

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18.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tillys A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tillys A lädt voraussichtlich am 02.09.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,165 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Tillys A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 157,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,79 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,055 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 580,8 Millionen USD, gegenüber 553,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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