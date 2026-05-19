Tilly' a Aktie

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WKN DE: A1JXJK / ISIN: US8868851028

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19.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Tillys A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tillys A wird sich voraussichtlich am 03.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Tillys A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,330 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 12,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 121,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 107,6 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognose von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,170 USD, gegenüber -0,580 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 568,0 Millionen USD im Vergleich zu 553,6 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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