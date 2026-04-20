TIM Aktie
WKN DE: A2QE6W / ISIN: US88706T1088
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TIM gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
TIM stellt voraussichtlich am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,353 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,280 USD erwirtschaftet worden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,30 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 19,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,85 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,60 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 5,35 Milliarden USD, gegenüber 4,77 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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