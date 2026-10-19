TIM Aktie
WKN DE: A2QE6W / ISIN: US88706T1088
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: TIM legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
TIM wird voraussichtlich am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,459 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,460 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 12,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,38 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,23 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,75 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,60 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 5,43 Milliarden USD, gegenüber 4,77 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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