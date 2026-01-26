Erste Schätzungen: TIM stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

TIM lässt sich voraussichtlich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird TIM die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,451 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte TIM ein EPS von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,29 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 13,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie, gegenüber 1,21 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 4,94 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,72 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at