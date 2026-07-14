Timbercreek Financial Aktie
WKN DE: A2ANBL / ISIN: CA88709B1040
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14.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Timbercreek Financial legt Quartalsergebnis vor
Timbercreek Financial wird voraussichtlich am 29.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,171 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,150 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 29,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 25,9 Millionen CAD gegenüber 36,4 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,653 CAD, gegenüber 0,420 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 104,5 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 147,4 Millionen CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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