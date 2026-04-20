Erste Schätzungen: Timbercreek Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Timbercreek Financial wird voraussichtlich am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,168 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,180 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Timbercreek Financial in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 33,37 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 27,2 Millionen CAD im Vergleich zu 40,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,682 CAD, gegenüber 0,420 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 110,7 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 147,4 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at