Erste Schätzungen: Timbercreek Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Timbercreek Financial wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,168 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Timbercreek Financial nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 25,6 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 36,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,2 Millionen CAD umgesetzt worden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,620 CAD im Vergleich zu 0,560 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 104,8 Millionen CAD, gegenüber 162,4 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at