Timbercreek Financial Aktie
WKN DE: A2ANBL / ISIN: CA88709B1040
|
10.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Timbercreek Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Timbercreek Financial wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,168 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Timbercreek Financial nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 25,6 Millionen CAD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 36,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40,2 Millionen CAD umgesetzt worden.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,620 CAD im Vergleich zu 0,560 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 104,8 Millionen CAD, gegenüber 162,4 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Timbercreek Financial Corp
|
06:21
|Erste Schätzungen: Timbercreek Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Timbercreek Financial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Timbercreek Financial Corp
Aktien in diesem Artikel
|Timbercreek Financial Corp
|4,44
|0,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen uneinheitlich -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließlich unter 25.000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich höher - Nikkei weiter auf Rekordkurs
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex legte zu. Die US-Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Dienstag höher.