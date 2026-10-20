Timken Aktie
WKN: 852676 / ISIN: US8873891043
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Timken zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Timken lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,48 USD je Aktie gegenüber 0,990 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Timken 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,21 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Timken 1,16 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,28 USD im Vergleich zu 4,11 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 4,85 Milliarden USD, gegenüber 4,58 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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